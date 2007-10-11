Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Доріс Лессінг (фото)
14:16, 11 жовтня 2007Культура
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Одержить 1,542 мільйона доларів
Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2007 рік стала британська письменниця
|Доріс Лессінг. Фото з сайту wiredforbooks.org
Церемонія вручення золотої медалі, диплому Шведської Королівської академії і чеку на 10 мільйонів шведських крон (1,542 мільйона доларів) відбудеться у Стокгольмі 10 грудня 2007 року.
Правила Шведської Королівської академії забороняють згадку імен потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за один з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.
Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року.
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