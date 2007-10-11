Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Доріс Лессінг (фото)

Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2007 рік стала британська письменниця

Доріс Лессінг. Її ім`я оголосив постійний секретар Шведської Королівської академії і член Нобелівського комітету Хорас Енгдаль 11 жовтня.

Церемонія вручення золотої медалі, диплому Шведської Королівської академії і чеку на 10 мільйонів шведських крон (1,542 мільйона доларів) відбудеться у Стокгольмі 10 грудня 2007 року.

Правила Шведської Королівської академії забороняють згадку імен потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за один з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року.

Lenta.ru