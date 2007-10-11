Radiohead випустили альбом без ціни

Альтернативна рок група Radiohead випустила свій сьомий студійний альбом In Rainbows на своїй офіційній інтернетній сторінці, звідки усі бажаючі можуть завантажити музику на свої комп’ютери.

Групи вирішила дати можливість своїм шанувальникам вирішувати скільки вони хочуть платити за 10 музичних файлів у форматі MP3 – від нічого до £100.

Але музиканти відмовляються повідомляти скільки саме людей замовили альбом і скільки вони заплатили.

Список найпопулярніших альбомів top 40 також не прояснить ситуації, бо Radiohead не поділилися своїми даними з тими, хто укладає список.

Проте базована в Оксфорді група здобула кілька провідних місць у списках популярності завдяки своїм трьом минулим студійним альбомам - Kid A, Amnesiac та Hail To The Thief.

Без буклетів та ілюстрацій

Radiohead стали однією з низки виконавців, які обійшли традиційні шляхи донесення музики до аудиторії.

Цього року Prince розповсюджував безкоштовно з британською газетою Mail on Sunday платівки свого останнього альбому Planet Earth.

Група Charlatans також роздає свій новий альбом у вигляді завантажень через Інтернет на сайті радіостанції XFM.

Доступний на Інтернеті альбом Radiohead не має ні текстів віршів, ні ілюстрацій.

Файли не захищені жодними комп’ютерними програмами, що означає необмежені можливості копіювання і передачі.

Але наступного року альбом продаватиметься у традиційному вигляді та ще й з додатковими піснями, буклетом і вініловими платівками, але коштуватиме ця подарункова версія £40.

Шанувальникам пропонують замовити її вже зараз.

Бі-Бі-Сі