На найбільшій у світі книжковій виставці відбудеться День української книги

У четвер, 11 жовтня, на 59-му Міжнародному книжковому ярмарку у Франкуфрт-на-Майні (Німеччина) відбудеться День української книги. На національному стенді Книги України буде представлено близько 1000 книжкових новинок більше 100 видавництв України.

На найбільшій у світі книжковій виставці, яка відкрилася 9 жовтня, Україна буде представлена художньою, довідковою, науково-популярною, дитячою літературою, творами класиків української літератури й сучасних письменників, а також виданнями на мовах національних меншин.

Будуть презентовані книги-переможці конкурсу «Краща книга України», який проходив у рамках III Київської міжнародної виставки-ярмарку в серпні цього року. Це такі видання, як «Замки і фортеці України», «Лесь Курбас», збірки документів, присвячених Голодомору в Україні та інші.

Акція День української книги почалася у Франкфурт-на-Майне 11 жовтня о 14:00.

Цього року до Франкфурту приїхала рекордна кількість охочих продемонструвати свої досягнення – 7 448 учасників з 114 країн, у тому числі і з України. За кількістю представників лідирує Німеччина (3 273), за нею йде Великобританія (797) і США (637). Українська література представлена стендом Асоціації українських книговидавців, на якому розмістилися «Фоліо», «Юрінком Інтер», «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», «Знання», «Юстініан» та інші. Окремим стендом представлені книги Культового видавництва «Кальварія».

Сотні письменників з усього світу приїхали до Франкфурту для того, щоб провести семінари, прес-конференції і автограф-сесії. За словами Олександра Красавицького, генерального директора «Фоліо», яке зараз знаходиться на ярмарку.

Почесним гостем книжкового форуму цього року є Каталонія, представлена майже 150-ма авторами. «Книжковий ярмарок – це найважливіші збори думок та ідей, знань і досвіду, – заявив її директор Юрген Боос. – Для видавничої галузі наступив час підготуватися до змін на ринку, щоб успішніше вступити в цифрове майбутнє видавничої справи».

До відкриття виставки приурочили нагородження ізраїльського історика Холокоста Сола Фрідлендера премією миру Німецької книжкової торгівлі 2007 р. Також на ярмарку представлена книга під назвою «Листи до Гітлера», складена з листів німецького народу своєму фюрерові.

Корhеспондент.net, 24 ua