Цьогорічна “Молодість” закриється російською стрічкою Хотінєнка “1612”

Фільмом закриття цьогорічної “Молодості” стане російська стрічка Володимира Хотінєнка “1612”

Фільмом закриття 37-ого Міжнародного київського кінофестивалю “Молодість” стане російська стрічка “1612”, яку приїдуть представляти режисер Володимир ХОТІНЄНКО та продюсер Нікіта МІХАЛКОВ. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив артдиректор МКФ “Молодість” Андрій ХАЛПАХЧІ.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив, що це буде світова прем’єра цієї епічної картини. “1612” є масштабною історичною стрічкою, яких, на думку артдиректора МКФ, сьогодні не вистачає нашій країні. “Україні не вистачає блокбастерів”, – сказав А.ХАЛПАХЧІ.

Як повідомлялося, цьогорічний фестиваль проходитиме 20-28 жовтня. Урочисте відкриття відбудеться 20 жовтня у Національному палаці “Україна” фільмом голландського режисера Йоса СТЕЛЛІНГА “Душка”. Його зйомки проходили на початку літа у Києві. У стрічці були задіяні українські актори та українська знімальна група, а головну роль виконав російський актор Сергій МАКОВЄЦЬКИЙ. Як зазначив А.ХАЛПАХЧІ, незважаючи на те, що виробництво стрічки було міжнародним, Голландія уже встигла висунути її на здобуття “Оскара-2008” за найкращий іноземний фільм.

Що стосується конкурсної програми, то цього року на фестивалі буде представлено 13 повнометражних дебютів із різних країн світу. Україну представить картина Єви НЕЙМАН «Біля річки» (Одеська кіностудія), яка вже отримала схвальні відгуки на кількох міжнародних фестивалях.

У короткометражній програмі від України будуть змагатися стрічки «Приблуда» Валерія ЯМБУРСЬКОГО і «На грані» Артема СУХАРЄВА. А у програмі студентських стрічок братиме участь фільм «Хто така Таня?» Віті ГУРОВА.

За словами А.ХАЛПАХЧІ, цього року фестивальним центром стане культурний центр «Кінотеатр Київ», де проходитимуть усі конкурсні покази, робочі прес-конференції та більша частина позаконкурсних програм. Крім того, позаконкурсні програми демонструватимуться у кінотеатрах «Жовтень», «Кінопанорама», «Україна», «Баттерфляй-Ультрамарин», «Лінія Кіно - Аладдін» і «Комод».

А.ХАЛПАХЧІ нагадав, що почесним президентом фестивалю залишається Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а МБФ «Україна 3000», як завжди, надає потужну підтримку МКФ “Молодість”.

Відповідаючи на запитання журналістів, яким є бюджет кінофестивалю, артдиректор сказав, що державна частка фінансування становить 25%, а загальний бюджет МКФ дорівнює приблизно 1 млн. доларів США.

У свою чергу, гендиректор фестивалю Максим ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що цього року переважну частину коштів було вирішено спрямувати на якісне наповнення фестивальних програм, однак додав, що участь відомих режисерів та акторів у фестивалі також планується. “Приємні сюрпризи обов’язково будуть”, – сказав М.ІЛЛЯШЕНКО.

Активну участь в організації цьогорічної “Молодості” братиме, як і минулого року, Жерар ДЕПАРДЬЄ. Він буде присутній на закритті фестивалю, проведе майстер-клас з акторського мистецтва, а також намагатиметься організувати приїзд на фестиваль відомої французької актриси Ізабель ЮППЕР, ретроспектива фільмів якої буде демонструватись у рамках позаконкурсної програми.