У Києві вшановують пам’ять Пилипа Орлика

У Києві відзначають 340 років від дня народження видатного політичного та громадського діяча, автора першої європейської Конституції в сучасному розумінні, Гетьмана України в еміграції Пилипа Орлика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні за участю голови КМДА Олександра Попова відбулося покладання квітів та вінків до пам’ятника П.Орлику.

Пам’ять творця першої Конституції також вшанували керівники районих адміністрацій міста, столичні вчителі та інші.

Також сьогодні відбудеться історичний хроноскоп «Конституція П. Орлика – пам’ятка політико-правової думки» у бібліотеці імені С. Васильченка (вул. Половецька, 7/13) та ерудит-лото для дітей «Не забувай Шевченків спів про горду славу козаків» у бібліотеці імені О. Матросова (пров. Артилерійський, 1).

12 жовтня у бібліотеці № 9 Шевченківського району (вул. Білоруська, 34) відбудеться просвітницька бесіда «Перший конституційний речник козацької держави».

Крім того, 13 жовтня о 14.00 у бібліотеці імені І. Котляревського (вул. Берлінського, 4) відбудеться огляд літератури «Достойний син свого народу».

У КМДА нагадали, що пам’ятник П.Орлику у Києві був відкритий 24 червня 2011 року у сквері на перетині вулиць Липської та Пилипа Орлика.