Іспансько-українська робота поїде на два престижні фестивалі реклами

З листопада впродовж чотирьох місяців у всіх кінотеатрах Мадрида демонструватиметься рекламний ролик популярного, авторитетного та улюбленого багатьма іспанцями журналу Guia Del Ocio («Гід з відпочинку»), який виходить понад 30 років. Це спільний проект іспанського Іnstituto del Cine Madrid/Інституту кінематографії Іспанії та української продакшн-компанії Studio 25. Режисерами виступили Хосе Мігель Хуарес і Сальвадор Гомез, головний помічник і виконавчий продюсер майже усіх фільмів культового Педро Альмадовара. (До слова, після зйомок рекламного ролика Сальвадор розпочинає роботу над фільмом з Дженіфер Лопез у головній ролі).

Українська сторона була представлена засновницею Studio 25 – Валентиною Морозовою, яка стала продюсером та стилістом проекту, та володаркою титулу «Королева світу 2009» Веронікою Вовчук, яка зіграла у парі з актором Хуліо Сезаром Сантос.

– Два роки тому я познайомився з Валентиною в Мадриді, – розповідає Хосе Мігель Хуарес. – Вона тут відпочивала. Ми багато говорили про кіно: я їй про сучасне іспанське, вона мені про українське. Я подивився кілька її рекламних робіт, короткометражний фільм і розгледів талант, потенціал і оригінальне відчуття світу, мені захотілось з нею попрацювати. І я не помилився, вона показала себе з найкращої сторони. Розумна, творча, креативна… З вишуканим смаком, що однаково важливо як для продюсера, так і стиліста. З відчуттям людей і вмінням їх організувати. Впевнений, на неї чекає велике майбутнє.

– Проект був надзвичайно цікавий, команда фантастична, зйомки пройшли легко,а от підготовчий період був виснажливий. Один рік тривали перемовини, можете собі уявити?! Складним був процес кастингу актрис на головну роль. За півроку, я провела проби більш, ніж півсотні претенденток, і жодна не підійшла. Практично в останній момент згадала про Вероніку, з якою працювала два роки тому на зйомках музичного відео, і врешті все склалось. Нами залишились задоволенні і я вже отримала пропозицію продовжити співпрацю. Хтозна, може, це вже буде кіно, – говорить Валентина Морозова.

– До речі, ця іспансько-українська робота поїде на два найпрестижніші фестивалі реклами: міжнародний фестиваль виробників реклами в Канни – «Канські леви» та фестиваль реклами на півночі Іспанії.

Українці зможуть переглянути ролик за місяць на сайті та в соціальних мереж Studio25.

Укрінформ

