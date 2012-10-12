«Кому Вниз» і «Вій» підтримають марш ВО «Свобода»

Представники ВО «Свобода» на свято Покрови, 14 жовтня, планують провести у Києві марш з нагоди вшанування воїнів Української повстанської армії.

Як повідомляє сайт партії, збір учасників маршу призначено на 14.00 біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

У рамках заходу заплановано проведення віче та ходу центральними вулицями Києва.

ВО «Свобода» вимагає повернути звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.

Після маршу заплановано святковий концерт за участю гуртів "Кому Вниз", "Вій", "Фліт", а також Павла Нечитайла та Ореста Лютого.