«Хлопці не плачуть» - фільми про загадкову половину людства

18 жовтня о 20.00 у київському кінотеатрі "Кінопанорама" відбудеться показ короткометражних фільмів про загадкову половину людства. Проект мистецької формації Wiz-Art носить назву «Хлопці не плачуть».

«Мужні та боягузи, ніжні та незворушні, веселі та серйозні, самовпевнені і несміливі, романтики і скептики - чоловіки бувають різними, але вони не перестають дивувати.

Режисери шести фільмів з Ісландії, Іспанії, США, Швейцарії та Німеччини запровадять нас у світ чоловіків і їхніх секретів», - обіцяють організатори.

З повною програмою можна ознайомитись тут.

Фільми демонструються з українськими та англійськими субтитрами.

Тривалість - 87 хв.

Вхід - 20 UAH

Довідки - 098 97 66 941

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