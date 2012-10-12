«Хлопці не плачуть» - фільми про загадкову половину людства
12:04, 12 жовтня 2012Культура
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Проект мистецької формації Wiz-Art
18 жовтня о 20.00 у київському кінотеатрі "Кінопанорама" відбудеться показ короткометражних фільмів про загадкову половину людства. Проект мистецької формації Wiz-Art носить назву «Хлопці не плачуть».
«Мужні та боягузи, ніжні та незворушні, веселі та серйозні, самовпевнені і несміливі, романтики і скептики - чоловіки бувають різними, але вони не перестають дивувати.
Режисери шести фільмів з Ісландії, Іспанії, США, Швейцарії та Німеччини запровадять нас у світ чоловіків і їхніх секретів», - обіцяють організатори.
З повною програмою можна ознайомитись тут.
Фільми демонструються з українськими та англійськими субтитрами.
Тривалість - 87 хв.
Вхід - 20 UAH
Довідки - 098 97 66 941
Тізер
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