На Троєщині відсвяткували День козацтва (фото)

14 жовтня, в Києві, на Троєщині, відбулося святкування Дня українського козацтва.



У програмі свята - виступи з козацького двобою, контактного карате та інших бойових мистецтв. На святі можна було побачити фехтування на шаблях, кидання ножів, екстремальний номер - розрубування капустини на животі, скуштувати справжнього кулешу та взяти участь у козацьких забавах.

На святі виступили ансамбль національного обряду «Родослав», школа хореографічного мистецтва «Сонечко», популярний дитячий хор «Зернятко», фольклорний ансамбль «Чумацький шлях» та інші художні колективи. А завершив свято театр вогню «Гефест-шоу».



Організаторами свята виступили: міжнародна оборонно-спортивна організація «Козацтво України», всеукраїнська громадська організація «Козацька територіальна оборона України», міжнародна громадська організація «Ми – українці».

