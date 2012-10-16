Найтитулованіший письменник Волині хоче вийти з НСПУ

Василь Слапчук, лауреат низки найпрестижніших літературних відзнак і Національної премії імені Тараса Шевченка, написав заяву з проханням виключити його із лав НСПУ. Про це повідомляє «Волинська правда».

Під час чергових зборів Волинської обласної організації Національної спілки письменників її голова Олег Потурай повідомив про заяву члена НСПУ Василя Слапчука. У цьому документі найвідоміший волинський літератор просить виключити його зі Спілки письменників, оскільки подальше перебування у цій творчій організації вважає безперспективним.

«ВП» нагадує, що Василь Слапчук – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (2004), заслужений діяч мистецтв (2001), орденоносець: орден Червоної Зірки (1987), ордени «За мужність» (1998) та «За заслуги» (2010). Він також удостоєний державних нагород Афганістану та Білорусі. Почесний громадянин Луцька (2010) та Волині (2011). Кандидат філологічних наук (2011).