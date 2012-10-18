Оприлюднено лонг-ліст премії Книга року ВВС-2012
Цього року додано номінацію
Редакція ВВС Україна сформувала "довгий список" книжкової премії Книга року ВВС - 2012 у двох номінаціях.
До "довгого списку" книжкової премії Книга року ВВС - 2012 увійшли 20 видань, до "довгого списку" премії Дитяча книга року ВВС - 2012 - вісім видань.
Книги на конкурс книга року ВВС -2012 подали 14 видавництв.
Премія Книга року ВВС - 2012 у 2012 році проходитиме у співпраці з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).
"Довгий список" премії Книга року ВВС - 2012:
Анна Багряна. Дошкуляка. Київ: Нора-Друк, 2012.
Михайло Бриних. Хрустальна свиноферма. Київ: Грані-Т, 2012.
Юрій Винничук. Танго смерті. Харків: Фоліо, 2012.
Олексій Волков. Емісар. Київ: Нора-Друк, 2012.
Єва Гата. Народжена у джерелі, або шлях від царства до корони. Львів: Бак, 2012.
Володимир Даниленко. Тіні в маєтку Тарновських. Львів: Піраміда, 2012.
Лариса Денисенко. Відлуння: від загиблого діда до померлого. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.
Андрій Кокотюха. Червоний. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.
Павло Коробчук. Море для шульги. Луцьк: Твердиня, 2012.
Сергій Лазо. Ми так любили The Beatles. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.
Ірися Ликович. Віртуалка. Харків: Фоліо, 2012.
Тимур і Олена Литовченки. Пустоцвіт. Харків: Фоліо, 2012.
Таня Малярчук. Біографія випадкового чуда. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.
Дзвінка Матіяш. Історія про троянди, дощ і сіль. Київ: Темпора, 2012.
Ярослав Мельник. Телефонуй мені, говори зі мною. Київ: Темпора, 2012.
Валентин Терлецький. Хмарочос. Київ: Нора-Друк, 2012.
Євгей Положій. Юрій Юрійович, улюбленець жінок. Харків: Фоліо, 2011.
Сергій Постоловський. Ігри негідників. Львів: Піраміда, 2012.
Роман Черковський. Таксист. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012.
Петро Яценко. Січкарня. Львів: Піраміда, 2012.
"Довгий список" премії Дитяча Книга року ВВС - 2012:
Іван Андрусяк. Вісім днів із життя Бурундука. Київ: Грані-Т, 2012.
Леся Воронина. Таємне товариство Боягузів та Брехунів. Київ: Грані-Т, 2012.
Сергій Гридін. Федько у пошуках чупакабри. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.
Олександр Есаулов. Зоряна електричка. Вінниця: Теза, 2012.
Світлана Прудник. Як знайшлися літери. Львів: аверс, 2012.
Ольга Русіна. Сестричка. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.
Володимир Рутківський. Сторожова застава. Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2012.
Оксана Сайко. Новенька. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.
Номінацію "Дитяча Книга року ВВС - 2012" було вперше оголошено цього року.
Переможця в обох номінаціях конкурсу визначатиме журі, до якого увійшли:
Професор Віра Агєєва, Києво-Могилянська академія;
Ольга Герасим’юк, телеведуча та депутат українського парламенту;
Ніна Кур’ята, головний редактор ВВС Україна;
Світлана Пиркало, письменниця, радник ЄБРР з питань культури;
Ростислав Семків, директор видавництва "Смолоскип";
Павло Солодько, журналіст інтернет-видання "Українська правда".