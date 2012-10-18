Оприлюднено лонг-ліст премії Книга року ВВС-2012

Редакція ВВС Україна сформувала "довгий список" книжкової премії Книга року ВВС - 2012 у двох номінаціях.

До "довгого списку" книжкової премії Книга року ВВС - 2012 увійшли 20 видань, до "довгого списку" премії Дитяча книга року ВВС - 2012 - вісім видань.

Книги на конкурс книга року ВВС -2012 подали 14 видавництв.

Премія Книга року ВВС - 2012 у 2012 році проходитиме у співпраці з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

"Довгий список" премії Книга року ВВС - 2012:

Анна Багряна. Дошкуляка. Київ: Нора-Друк, 2012.

Михайло Бриних. Хрустальна свиноферма. Київ: Грані-Т, 2012.

Юрій Винничук. Танго смерті. Харків: Фоліо, 2012.

Олексій Волков. Емісар. Київ: Нора-Друк, 2012.

Єва Гата. Народжена у джерелі, або шлях від царства до корони. Львів: Бак, 2012.

Володимир Даниленко. Тіні в маєтку Тарновських. Львів: Піраміда, 2012.

Лариса Денисенко. Відлуння: від загиблого діда до померлого. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.

Андрій Кокотюха. Червоний. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.

Павло Коробчук. Море для шульги. Луцьк: Твердиня, 2012.

Сергій Лазо. Ми так любили The Beatles. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.

Ірися Ликович. Віртуалка. Харків: Фоліо, 2012.

Тимур і Олена Литовченки. Пустоцвіт. Харків: Фоліо, 2012.

Таня Малярчук. Біографія випадкового чуда. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012.

Дзвінка Матіяш. Історія про троянди, дощ і сіль. Київ: Темпора, 2012.

Ярослав Мельник. Телефонуй мені, говори зі мною. Київ: Темпора, 2012.

Валентин Терлецький. Хмарочос. Київ: Нора-Друк, 2012.

Євгей Положій. Юрій Юрійович, улюбленець жінок. Харків: Фоліо, 2011.

Сергій Постоловський. Ігри негідників. Львів: Піраміда, 2012.

Роман Черковський. Таксист. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012.

Петро Яценко. Січкарня. Львів: Піраміда, 2012.

"Довгий список" премії Дитяча Книга року ВВС - 2012:

Іван Андрусяк. Вісім днів із життя Бурундука. Київ: Грані-Т, 2012.

Леся Воронина. Таємне товариство Боягузів та Брехунів. Київ: Грані-Т, 2012.

Сергій Гридін. Федько у пошуках чупакабри. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.

Олександр Есаулов. Зоряна електричка. Вінниця: Теза, 2012.

Світлана Прудник. Як знайшлися літери. Львів: аверс, 2012.

Ольга Русіна. Сестричка. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.

Володимир Рутківський. Сторожова застава. Київ: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", 2012.

Оксана Сайко. Новенька. Львів: Видавництво Старого Лева, 2012.

Номінацію "Дитяча Книга року ВВС - 2012" було вперше оголошено цього року.

Переможця в обох номінаціях конкурсу визначатиме журі, до якого увійшли:

Професор Віра Агєєва, Києво-Могилянська академія;

Ольга Герасим’юк, телеведуча та депутат українського парламенту;

Ніна Кур’ята, головний редактор ВВС Україна;

Світлана Пиркало, письменниця, радник ЄБРР з питань культури;

Ростислав Семків, директор видавництва "Смолоскип";

Павло Солодько, журналіст інтернет-видання "Українська правда".