На Івано-Франківщині знайшли фотоархів УПА

В Івано-Франківській області знайшли фотоархів Української повстанської армії.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН дослідник і письменник, директор Коломийської друкарні імені Шухевича Михайло АНДРУСЯК.

За його словами, у селі Воскресінці Коломийського району було випадково знайдено світлини вояків УПА. Знахідку виявив місцевий житель на горищі сільського будинку, де уже ніхто не мешкав, і приніс до друкарні.

Як повідомив М.АНДРУСЯК, 14 світлин друкувалися у 1946 році, 12 – у 1947, і ще одна датована 1948 роком. На думку дослідника «майже всі фотографії відзначаються задовільною якістю, добре збережені».

Разом із фотографіями було знайдено і «Кобзар» Тараса ШЕВЧЕНКА.

Ідентифікувати повстанців на світлинах допомагає колишня станична ОУН з Воскресінців Ганна ЖУПАНСЬКА, яка мала псевдонім «Сосна». На фото зображені здебільшого молоді повстанці з Воскресінців та сусідніх сіл. Розпізнавання повстанців триває.