Помер Володимир Шевченко

10:28, 25 жовтня 2012
Культура
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Легендарному дресирувальнику було 66 років

Учора на 67-му році життя помер генеральний директор-художній керівник Національного цирку України, легендарний український дресирувальник Володимир Шевченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

«Міністр культури Михайло Кулиняк, колектив Міністерства культури висловлюють щирі співчуття дружині Людмилі, рідним та близьким Володимира Дмитровича, артистам та всім працівникам Національного цирку України», - йдеться у повідомленні.

В.Шевченко народився 31 липня 1946 року у м. Омськ у родині артистів цирку: і мати, і батько були дресирувальниками. Він закінчив Державне училище естрадно-циркового мистецтва у Москві, Державний інститут театрального мистецтва ім. Луначарського. З 1970-го по 1996-й був художнім керівником і директором Українського циркового колективу в системі «Союзгосцирка». З 2000 року – художній керівник, а з 2007-го – генеральний директор-художній керівник Національного цирку України.

Більшу частину свого життя В.Шевченко разом із дружиною Людмилою дресирували левів та тигрів. За досягнення в галузі циркового мистецтва В.Шевченко удостоєний почесних звань: Народний артист України, Народний артист СРСР. За проведені гастролі в Німецькій демократичній республіці нагороджений орденом «Дружби» НДР (срібний), медаллю ім. Дурова, «Срібною гілкою» (Італія), «Золотою медаллю Парижа», «Золотий орел» (Японія), «Золотою медаллю Міжнародної ліги артистів цирку вар’єте» (Франція).
 

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