„Вію” сподобалися „Очі відьми”

„Очі відьми - пісні групи „Вій” у виконанні українських музикантів” - альбом з такою назвою, присвячений творчості легендарного київського рок-гурту «Вій», нещодавно побачив світ.

Це перший подібний проект в Україні. Диск вийде на лейблі Vesna Music, а ідея належить лідерові „Вія” Дмитру Доброму-Вечору.

„Ми подумали, що в нас є дуже багато добрих пісень і що було б непогано, якби їх заспівав хтось інший. І ми кинули в інтернеті заклик. Хто відгукнувся, той і записав.”

Праця над цим альбомом почалася приблизно три роки тому. Заклик, про який згадує Дмитро Добрий-Вечір, з’явився тоді на інтернет-сайті „Вія”. Ішлося про те, що всі музиканти, котрим до вподоби творчість рок-гурту, можуть у власних інтерпретаціях заспівати ті пісні, які найбільше приходяться їм до смаку. Демо-версії надсилали Дмитрові Доброму-Вечору і його менеджерові Сергію Літтлу, котрі й визначали, які композиції увійдуть до альбому. Згадує Сергій Літтл:

„У цьому проекті Діма виступив не лише як автор і композитор творів, але й як продюсер. Більшість пісень надійшли в трьох-чотирьох варіантах, і з них він відбирав ті, що найвдаліше вписалися в загальну концепцію. Дмитро вже мав приблизне уявлення, як повинен звучати диск”.

Диск відкривають „Очі відьми” у виконанні групи „Ворождень”, а завершується він тією ж піснею в інтерпретації „Піккардійської терції”. Обидві версії настільки вразили Дмитра Доброго-Вечора, що той вирішив видати обидва варіанти цієї пісні. Звідси також і назва альбому.

„Диск мав бути еклектичним за напрямками, в яких працюють виконавці. Я хотів, щоб там був і народний хор, і якась джазова інтерпретація, і метал, і панкова, і пост-панкова, і готична музика тощо. Я розумію, що в кожного виконавця або співака є власний стиль і творчий напрямок. Хтось грає хеві-метал, хтось готику, хтось бардівські пісні. І тому умова була така: виконання пісень не мало бути схожим на наше. Але головне - повинна залишитися мелодія, текст і якась гармонія. Так і вийшло. Бо передостанніми співають „Кому вниз”, а після них іде „Піккардійська терція”. За напрямком це дуже різна музика, але за концепцією це виглядає дуже добре.”

Усі виконавці, які записали якусь із пісень „Вія”, дістали дозвіл Дмитра Доброго-Вечора виконувати її на своїх концертах, а також використовувати у власних альбомах. Як розповів Сергій Літтл, вихід альбому «Очі відьми» - пісні групи Вій у виконанні українських музикантів» планується відсвяткувати концертами в багатьох містах України:

„В альбомі записані команди з усієї України - з Івано-Франківська, Києва, Львова, Полтави, Рівного та інших міст. Оскільки на наш заклик взяти участь у цьому проекті відгукнулися групи з різних регіонів України, то ми плануємо провести презентації чи концерти на підтримку диска у Львові, Івано-Франківську та Києві. В цих регіональних акціях візьмуть участь групи, що буди задіяні у створенні альбому.”

Так, зокрема 7 листопада, відбудеться концерт у луцькому пивному клубі «Майдан», за участю гуртів «Вій», «Ворождень» і «Больно Далєко» із Лесею Рой. Під час цієї акції буде розіграно 10 дисків з «Очима відьми».

Німецька хвиля