Дастін Хоффман вхопився за ”Останній шанс”

Дастін Хоффман приступив до зйомок романтичної комедії "Last Chance Harvey" ("Останній шанс Харві"). Його партнеркою по фільму стала британська актриса Ема Томпсон. Оглядач газети The Times зазначає, що і Хоффман, і Томпсон, обидва двічі лауреати премій "Оскар", погодилися грати в маловідомого режисера, котрий знімає свій тільки другий фільм.

Сценарист і режисер "Останнього шансу" - 36-річний британець Джоель Хопкінс, який у 2001 році зняв дебютну повнометражку "Jump Tomorrow" ("Стрибни завтра"). Ця картина сподобалася свого часу Емі Томпсон, і, одержавши текст сценарію другого фільму Хопкінса, вона рекомендувала його Дастіну Хоффману.

Актор так пояснив свій інтерес до цього проекту: "Мою увагу привернуло три речі: свіжий матеріал, персонаж, якого я ще не грав, і люди, з якими мені хочеться працювати разом".

Зйомки картини про романтичну пригоду немолодого американця, що приїхав до Лондона на весілля дочки, вже почалися у британській столиці і продовжаться сім тижнів. Фільм вийде на екрани в 2008 році.

Lenta.ru