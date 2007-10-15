Оскар Уайльд очолив рейтинг британських гострословів
За ним йде Спайк Мілліган
|Оскар Уайльд. Ілюстрація з сайту nd.edu
Уайльд прославився не тільки своїми п`єсами, казками й сміливими випадами проти суспільної моралі, важко уявними у вікторіанську епоху, але і незліченними парадоксами і афоризмами; Галлахер відомий як автор різких висловів на адресу поп-зірок. Одна з його знаменитих реплік була відпущена на адресу Вікторії Бекхем, солістки Spice Girls і дружини футболіста Девіда Бекхема: "Вона не може одночасно жувати жуйку і рухатися по прямій, де вже їй написати книгу".
Десятка телеглядачів:
1. Оскар Уайльд (драматург; 1854-1900)
2. Спайк Мілліган (комік, драматург, музикант; 1918-2002)
3. Стівен Фрай (актор, письменник; рід. 1957)
4. Джеремі Кларксон (телеведучий; рід. 1960)
5. Уїнстон Черчилль (політик; 1874-1965)
6. Пол Мертон (актор, комік, письменник; рід. 1957)
7. Ноель Кауард (актор, композитор, драматург; 1899-1973)
8. Уїльям Шекспір (драматург, поет; 1564-1616)
9. Брайан Клоу (футболіст; 1935-2004)
10. Лайам Галлахер (музикант; рід. 1972).
Оглядач The Telegraph зазначає, що на 12-му місці рейтингу опинилася Маргарет Тетчер, колишній прем`єр-міністр Великобританії, а 13-у строчку зайняв Борис Джонсон, діючий кандидат на пост мера Лондона від консерваторів.