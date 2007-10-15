Оскар Уайльд очолив рейтинг британських гострословів

Ірландський драматург і поет Оскар Уайльд названий британцями найдотепнішою людиною. Він очолив рейтинг прославлених злоязиких людей, складений телеглядачами напередодні відкриття гумористичного каналу "Dave" мережі UKTV. Замикає десятку найперших гострословів Лайам Галлахер, вокаліст групи Oasis, повідомляє The Telegraph.

Уайльд прославився не тільки своїми п`єсами, казками й сміливими випадами проти суспільної моралі, важко уявними у вікторіанську епоху, але і незліченними парадоксами і афоризмами; Галлахер відомий як автор різких висловів на адресу поп-зірок. Одна з його знаменитих реплік була відпущена на адресу Вікторії Бекхем, солістки Spice Girls і дружини футболіста Девіда Бекхема: "Вона не може одночасно жувати жуйку і рухатися по прямій, де вже їй написати книгу".

Десятка телеглядачів:

1. Оскар Уайльд (драматург; 1854-1900)

2. Спайк Мілліган (комік, драматург, музикант; 1918-2002)

3. Стівен Фрай (актор, письменник; рід. 1957)

4. Джеремі Кларксон (телеведучий; рід. 1960)

5. Уїнстон Черчилль (політик; 1874-1965)

6. Пол Мертон (актор, комік, письменник; рід. 1957)

7. Ноель Кауард (актор, композитор, драматург; 1899-1973)

8. Уїльям Шекспір (драматург, поет; 1564-1616)

9. Брайан Клоу (футболіст; 1935-2004)

10. Лайам Галлахер (музикант; рід. 1972).

Оглядач The Telegraph зазначає, що на 12-му місці рейтингу опинилася Маргарет Тетчер, колишній прем`єр-міністр Великобританії, а 13-у строчку зайняв Борис Джонсон, діючий кандидат на пост мера Лондона від консерваторів.

Lenta.ru