Завтра в Києві відбудеться Свято українського словника

16 жовтня на Львівській площі Києва Український мовно-інформаційний фонд разом з видавництвами “Довіра” та “Наукова думка” проводить Свято українського словника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського мовно-інформаційного фонду, член кореспондент НАН України Володимир ШИРОКОВ cьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Свято українського словника буде проведено о 13.00 в магазині “Словники Самобранки” в межах громадських заходів, присвячених Року української книги.

“Серед книжкового надбання кожної культурної нації особливе місце посідають словники, які є свідченням духовного потенціалу народу та багатства й можливостей його мови. Всі великі модерні нації мають великі словники, які фактично є національним надбанням”, - зазначив В.ШИРОКОВ.

За його словами, Український мовно-інформаційний фонд разом з іншими науковими інститутами лінгвістичного профілю НАН України працює над створенням національної словникової бази України. Він повідомив, що на сьогодні в паперовому варіанті вже вийшло понад 60 словників та 6 випусків першого електронного словника.

В.ШИРОКОВ також наголосив, що створеними фондом лексикографічними технологіями дуже цікавляться у багатьох країнах, зокрема в Росії.

За його словами, тільки за роки незалежності вийшло понад 600 термінологічних словників в Україні. “Потреба у цих словниках колосальна. Нація хоче розмовляти і мислити культурною українською мовою”, - додав він.

У свою чергу директор видавництва “Самобранка”, куратор проекту Сергій ПАНЧЕНКО повідомив, що цього року в Києві відкрито перший в Україні спеціалізований магазин словників - “Словники Самобранки”, в якому широко представлені праці вітчизняних та зарубіжних лексикографів. Серед них видання таких відомих видавництв України, як ”Наукова думка”, “Довіра”, “Перун”, “Дніпро”, “Чумацький шлях”.

У магазині представлені унікальні книги, зокрема, “Етимологічний словник української мови”, “Словник синонімів української мови”, “Сучасний словник іншомовних слів”, “Український орфографічний словник”. У магазині також можна ознайомитись зі словниками з пошуковою системою, яка розташована на обрізі книги і дозволяє пошук слів у словниках будь-якою мовою без гортання сторінок, зазначив С.ПАНЧЕНКО.

За його словами, цією технологією зацікавилися французькі та південнокорейські провідні видавництва, які замовили нанесення пошукових покажчиків на їхні словникові видання.