Томенко зі своїми «Чудесами» збільшив відвідування історичних пам’яток на 20%

За підсумками акції «Сім чудес України» відвідування історичних пам’яток в Україні збільшилося на 20%.

Про це повідомив 14 жовтня у Хотині під час круглого столу «Перспективи розвитку м. Хотина та Хотинської фортеці, як однієї з семи чудес України» ініціатор акції Микола Томенко.

Микола Томенко повідомив, що українські посольства розповсюдять спеціальні видання, які популяризуватимуть українські історичні пам’ятки за кордоном.

Він позитивно оцінив місцеві ініціативи подібного до акції «Сім чудес України» формату, які нині реалізуються у багатьох регіонах України.

Микола Томенко сподівається, що новий уряд продовжуватиме «стратегічний формат популяризації історичних пам’яток України». Він обіцяє, що надаватиме парламентську підтримку новому уряду у цьому напрямку.

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