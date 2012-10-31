Помер Валерій Бондар

У Харкові в своїй квартирі помер відомий український художник Валерій Бондар. Тіло виявили 31 жовтня близько 15 години дня. За попередніми даними, митець помер уві сні. Останні роки він мав проблеми зі здоров`ям.

Валерію Євгеновичу було 56 років. Більше 20-ти з них пов´язано з Харківським літературним музеєм, у якому Бондар працював. Художник брав участь у оформленні експозицій, у музеї проходили його виставки.

Валерій Бондар був особисто знайомий з багатьма українськими письменниками. Його роботи використані в якості ілюстрацій першої поетичної збірки Сергія Жадана «Цитатник». Митець брав активну та безпосередню участь у виготовленні та встановленні в Харкові пам´ятного знаку воїнам УПА, зведеного в жовтні 1992 року. Роботи Бондаря як яскравого представника українського модерну відомі в Україні та за її межами.

Буквоїд