У Туркменістані проходять Дні українського кіно

15 жовтня в Ашхабаті відбулася урочиста церемонія відкриття Днів українського кіно.

Як повідомляє Turkmenistan.ru, організаторами культурної акції виступили Посольство України в Туркменістані і Ісламській Республіці Афганістан і Міністерство культури і телерадіомовлення Туркменістану.

За словами організаторів, цей захід, що проводиться напередодні 16-ї річниці незалежності Туркменістану, «стане черговим внеском в справу зміцнення і розвитку плідного діалогу між двома нашими країнами».

Познайомитися з роботами українських кінематографістів ашхабатці та гості туркменської столиці можуть з 15 по 17 жовтня.

До програми кінопоказу ввійшли фільми «За двома зайцями», «Зелений фургон», «Білий птах з чорною відмітиною» і «Захар Беркут». Сучасний український кінематограф представлений мелодрамою «Інді» (режисер А.КІРІЄНКО), що вийшла на екрани в 2007 році.