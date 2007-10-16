Статуетку ”Оскар” Орсона Уеллса оцінили в 1,2 мільйона доларів

Єдиний "Оскар", одержаний американським режисером й актором Орсоном Уеллсом за фільм 1941 року "Громадянин Кейн", виставлений на аукціон Sotheby`s. Як повідомляє Reuters, нижня оцінка статуетки - 800 тисяч доларів, верхня - 1,2 мільйона. Торги відбудуться у Нью-Йорку 11 грудня 2007 року.

Історія цієї статуетки досить заплутана: до 1994 року вона вважалася втраченою. Про неї почули знову у 1994 році, коли її виставив на торги Sotheby`s якийсь кінематографіст, котрий працював з Уеллсом і одержав від нього статуетку як оплату. Молодша дочка Уеллса Беатріс не тільки добилася зняття лоту з торгів, але і відсудила статуетку в свою користь. Згодом Беатріс сама спробувала продати батьківського "Оскара" на Sotheby` s, але на неї подала до суду Американська кіноакадемія, яка бореться з продажем статуеток. Проте Беатріс вдалося відстояти право на статуетку, і в 2003 році вона продала її приватному філантропічному фонду Dax Foundation. Саме він і виставив "Оскара" Уеллса на торги в 2007 році.

У 1999 році статуетки Американської кіноакадемії потрапляли на торги: так, продюсерський "Оскар" за "Віднесених вітром" був проданий більш ніж за 1,5 мільйона доларів, а "Оскар" актриси Вівьєн Лі за кращу жіночу роль у цій картині пішов з молотка за 550 тисяч доларів.

"Громадянин Кейн", перший повнометражний фільм Орсона Уеллса, вважається однією з головних картин американського кіно всіх часів.

Lenta.ru