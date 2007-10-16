Дім Christie`s покаже в Москві полотно Яна Вермера (фото)

Дім Christie`s додав ще один експонат до своєї московської виставки головних лотів осінніх торгів – це картина Яна Вермера Делфтського "Свята Пракседа", написана художником у 1655 році. Вартість полотна оцінюється в 12 мільйонів доларів.

Авторство "Святої Пракседи" досить довго приписували флорентійцеві Феліче Фіккереллі ("Ріпозо"), але розшифровка підпису дозволила атрибутувати картину як найраніше з відомих полотен Вермера і єдине, написане на релігійну тему.

Достовірно приписуваних Вермеру полотен відомо менше сорока.

Виставка топ-лотів Christie`s відбудеться19 і 20 жовтня у домі Пашкова. Там будуть показані роботи Рубенса, Матісса, Пікассо, Уорхола, Модельяні, а також рідкісний експонат з майстерні Фаберже - яйце-годинник.

Lenta.ru