Дім Christie`s покаже в Москві полотно Яна Вермера (фото)
17:08, 16 жовтня 2007Культура
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Вартістю 12 млн. доларів
|Фрагмент репродукції ”Св. Пракседи” Яна Вермера (надано Christie`s)
Авторство "Святої Пракседи" досить довго приписували флорентійцеві Феліче Фіккереллі ("Ріпозо"), але розшифровка підпису дозволила атрибутувати картину як найраніше з відомих полотен Вермера і єдине, написане на релігійну тему.
Достовірно приписуваних Вермеру полотен відомо менше сорока.
Виставка топ-лотів Christie`s відбудеться19 і 20 жовтня у домі Пашкова. Там будуть показані роботи Рубенса, Матісса, Пікассо, Уорхола, Модельяні, а також рідкісний експонат з майстерні Фаберже - яйце-годинник.
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