У Малковича вперше видали книгу російською мовою

«Красный апокалипсис: Сквозь голодомор и раскулачивание» – перша книга російською мовою від провідного українського видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Про це повідомляє Літакцент.

Обґрунтування такого несподіваного рішення подано на сайті видавництва:

«Рукописи Дмитра Гойченка (1903—1993), випадково виявлені 1994 року в еміґрантському архіві Сан-Франциско (США), — це унікальні свідчення про страшні часи радянської колективізації та Голодомору в Україні (південно-східні області, Одеса, Київ та Київщина).

На відміну від художніх творів Барки чи Багряного, в історичній мемуарній літературі практично не збереглося настільки детальних, як у цій книзі, описів людиноненависницького комуністичного режиму.

Ці рукописи вперше опубліковано 2006 року у Всеросійській мемуарній бібліотеці вид-ва «Русский путь» з ґрунтовною післямовою та коментарями Павла Проценка.

Усі три книги Дмитро Гойченко написав наприкінці 1940-х—поч. 1950-х років за гарячими слідами пережитого, з використанням записів, дивом винесених із тюрми. Автор цих безцінних свідчень, сам родом із селян, волею долі опинившись у лавах войовничих гнобителів свого стану, робив успішну кар’єру. Належачи до партійно-радянської номенклатури, він володів різнобічною інформацією про становище в суспільстві. Поступово прозріваючи, Гойченко напружено вдивлявся і аналізував усе побачене й пережите. Це зробило його мемуари справжньою енциклопедією трагічного українського буття епохи Голодомору.

Друкується мовою оригіналу.

«Це єдина книжка, яку наше видавництво вирішило опублікувати в Україні російською мовою. Щоб прочитали й ті, хто ще й донині зманює Україну в “комуністичний рай”…», йдеться в анотації видавництва.