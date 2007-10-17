Наближається перший фестиваль «Таврiйськi руна»

26-28 жовтня в Білогорському районі Криму відбудеться перший фестиваль вівчарів азово-чорноморського регіону «Таврiйськi руна».

Як повідомили УНІАН у Міністерстві курортів Криму з посиланням на оргкомітет фестивалю, під час фестивалю проводитиметься експертна оцінка тваринних, художніх виробів із вовни, овчин і шкіри, пройдуть професійні конкурси і показові виступи вівчарів і пастуших собак, майстрів стрижки і доїння овець, конкурс майстрів приготування бринзи і національних блюд з баранини.

Упродовж трьох фестивальних днів проходитиме виставка-ярмарок. На ній гості фестивалю «Таврiйськi руна» зможуть побачити і придбати «тварин традиційних і рідкісних порід»; вітчизняне «техніко-технологічне устаткування для утримання тварин і переробки молока, вовни, овчин та іншої продукції вівчарства в умовах дрібних і середніх підсобних і фермерських господарств»; художні ексклюзивні авторські вироби з вовни, овчин і овечої шкіри, роботи художників і народних майстрів, серед них: Мамут ЧУРЛУ, Зорє АКІМОВА, Сундуз БАТИРОВА, Ніяра РЕШАТОВА, Сабріє ЕЮПОВА, Тетяна ГУЛЮК, Ліна ЛІШУНОВА, Шефіка ВАТЮМБЕТОВА і багато інших народних умільців з усіх регіонів України.

28 жовтня відбудеться підведення підсумків конкурсів, нагородження переможців і аукціон, на якому, зокрема, продаватимуться тварини-чемпіони, відмічені призами.