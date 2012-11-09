АртПоле запрошує на November party
15:35, 09 листопада 2012Культура
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Зірка - Transglobal Underground
16 листопада в Stereo Plaza відбудеться вечірка фестивалю АртПоле.
В рамках неї - виступ засновників світової world music сцени Transglobal Underground (UK), а також найактуальніше явище на цій сцені у Східній Європі — «Хмелева Project» від етно-хаус гурту ДахаБраха і авангардистського тріо Port Mone. Спеціальний гість — відомі Гудаки Village Band із закарпатського Нижнього Селища, емоційні та чутливі мелодії яких продовжують підкорювати Європу, - зазначають організатори.
Вартість квитків: 150–750 грн, їх можна придбати на parter.ua, а також у театральних касах Києва.
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