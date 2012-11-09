АртПоле запрошує на November party

16 листопада в Stereo Plaza відбудеться вечірка фестивалю АртПоле.

В рамках неї - виступ засновників світової world music сцени Transglobal Underground (UK), а також найактуальніше явище на цій сцені у Східній Європі — «Хмелева Project» від етно-хаус гурту ДахаБраха і авангардистського тріо Port Mone. Спеціальний гість — відомі Гудаки Village Band із закарпатського Нижнього Селища, емоційні та чутливі мелодії яких продовжують підкорювати Європу, - зазначають організатори.

Вартість квитків: 150–750 грн, їх можна придбати на parter.ua, а також у театральних касах Києва.

Подробиці можна дізнатися тут.

