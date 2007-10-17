Економка Гюнтера Грасса опублікувала мемуари про нього

Маргарете Амелунг, яка працювала впродовж 16 років економкою німецького письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Гюнтера Грасса, опублікувала мемуари про життя в його домі. Книга "П`ять пір року Грасса" видана до його 80-річного ювілею , повідомляє газета The Guardian.

Амелунг потрапила в будинок письменника незадовго до народження його четвертої дочки. Вона відгукнулася на оголошення в газеті, в якому сім`я запрошувала жінку для "допомоги в чищенні цибулі" за 200 дойчмарок на місяць. Нагадаємо, що книга мемуарів Грасса, що опублікована в 2006 році й викликала шквал обурення у Німеччині, називається "Очищаючи цибулину".

У своїй книзі Амелунг розповіла про повсякденне життя Грасса: його звички, роботу, кулінарні пристрасті, зокрема, про улюблені страви - баранячу ногу, суп із потрохів, телячі мізки з артишоками.

Спогади Амелунг повні щирої подяки авторові "Бляшаного барабана" та інших знаменитих романів найбільшого німецького письменника останніх десятиліть, зазначає оглядач The Guardian.

Lenta.ru