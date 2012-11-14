У Facebook вибрали найсексуальнішу письменницю України

Письменник Анатолій Дністровий у соціальній мережі "Фейсбук" організував опитування - "Найсексуальніша жінка української літератури".

"Якийсь журнальчик обрав найсексуальнішою українською жінкою кривоногий суповий набір", - пояснив письменник.

У опитуванні "Найсексуальніша жінка української літератури" від Дністрового із 64-ма голосами перемогла письменниця та співачка Ірена Карпа.

53 голоси віддали прозаїку Ларисі Денисенко.

47 учасників відповіли, що "не розглядають жінок в українській літературі з точки зору сексуальності".

"Ставлюся до цього як до жарту, всім треба розважатися й трохи біситися, можливо, навіть як у школі, тому виникають подібні опитування. Це опитування не перше. На моїй пам`яті на одному з Форумів видавців з`ясовувати, хто є секс-символом української літератури, взялися брати Капранови. Тоді також перемогла Іренка Карпа. Стосовно мене як секс-символу, це – смішно, який з мене секс-символ? Можливо, я і зваблива, але я за типажем, скоріше Анук Еме, аніж Бріджит Бардо", - зазначила Лариса Денисенко.

Gazeta.ua

Фото з мережі Facebook