Жадан із «Мандрівниками» знову завітає до Києва

У неділю 18 листопада до Києва завітає Сергій Жадан і гурт «Ойра та Андрій Кириченко» зі своїм проектом «Мандрівники», у якому зустрілося СЛОВО поета Сергія Жадана та магічні МЕЛОДІЇ електронно-етнічного гурту.



Серед низки музично-поетичних проектів, що виникли в Україні протягом останніх років, цей - мабуть, найбільш еклектичний та експериментальний (ознайомитися з результатом співпраці можна тут).

Сергій Жадан, не задовольняючись співпрацею лише з бадьорими ска-панками «Собаки в космосі», об`єднується в творчому пошуку з видатними представниками двох полярно протилежних напрямків - глибинного фольклору та електронного авангарду, які, до того ж, утворили свій власний синтез-проект.

Поєднання root-етніки з джазом видатних фольклористів - гурту «Ойра», мінімал-ембіенту від гуру української електроніки Андрія Кириченка та яскравої, відвертої соціально загостреної поезії Жадана - одного з найвизначніших творців сучасного слова - сміливе, непередбачуване явище і безумовно цікаве дійство, візуальну складову якого - інтерактивну сценічну відеопроекцію - виконує студія «Антресоля».

Місце: Книжкова кав’ярня «Бабуїн» (вул. Симона Петлюри 10)

Початок: 19:00

Квитки: 60 грн у передпродажу, 80 грн - безпосередньо перед концертом.