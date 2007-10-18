«Океан Ельзи» відправляється у турне за океан

2 листопада 2007 року стартує Північно-Американський тур групи «Океан Ельзи».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі гурту.

Тур Сполученими Штатами та Канадою відбудеться як частина Світового концертного туру «I`m going home» («Я їду додому»), що розпочався 24 вересня з концерту в Афінах (Греція).

Протягом двох тижнів О.Е. зіграють 7 концертів у 6 містах північно-американського континенту. Перший концерт туру відбудеться 2 листопада, у Нью-Йорк. 3 листопада О.Е. зіграють у Вашингтоні, 6 листопада – у Ванкувері (Канада), 8 листопада – Сакраменто, 9 листопада – Сан-Франциско, 10 листопада – Чикаго.

У Штатах заплановано декілька зустрічей музикантів із багаточисельною українською громадою, що представлена діячами культури та соціальної сфери кількох хвиль еміграції. Американська частина світового туру завершиться концертом у місті, в якому й стартує – у Нью-Йорку, 11 листопада.

«Океан Ельзи» уже мають досвід виступів за океаном – 2006 року О.Е. мали успішні концерти у Чикаго, Торонто, Нью-Йорку. Цього разу група презентуватиме глядачам свій новий альбом «Міра», який вже за перші години продажу розійшовся тиражем понад 170 тис. примірників, і, як і попередній, отримав статус платинового, а також хіти з попередніх «золотих» і «платинових» альбомів. Як і минулого року, інформація про приїзд Океану Ельзи до Північної Америки викликала шалений ажіотаж.

Після завершення концертів у Штатах продовжиться європейська частина туру – концерти О.Е. відбудуться у Німеччині (Мюнхен – 23 листопада), Португалії (Лісабон – 25 листопада), Італії, Великобританії, Польщі. Остаточний графік туру буде анонсовано пізніше.