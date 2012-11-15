Міністр культури вручив Роговцевій на 75-річчя почесну відзнаку

У Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» відбувся творчий вечір Ади Роговцевої «Несподіваний ракурс любові», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З нагоди 75-річного ювілею від дня народження видатну актрису – Народну артистку СРСР та України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України А.Роговцеву прийшли привітати представники державної та міської влади, творчої інтелігенції, зірки українського театру і кіно.

Міністр культури України Михайло Кулиняк передав ювілярці вітання від Президента України Віктора Януковича та вручив народній улюблениці Почесну відзнаку Міністерства культури України.

Під час заходу шанувальники творчості акторки мали можливість подивитися уривки з кінофільмів, послухати монологи з вистав у виконанні А.Роговцевої, а також поспілкуватися та привітати актрису.

«Ада Роговцева – унікальна мисткиня. Для багатьох поціновувачів акторського мистецтва вона уособлює театральну епоху у ширшому сенсі. Я надзвичайно радий з того, що у такому теплому колі своїх друзів та прихильників Ада Миколаївна повідомила, що зараз активно працює над новими ролями. Тож ближчим часом матимемо можливість бачити її нові амплуа. Я переконаний, що ми – кияни – маємо пишатися тим, що у нашому місті живе і працює одна з найвидатніших актрис», – зазначив заступник голови КМДА Леонід Новохатько.

А.Роговцева народилася у 1937 році у містечку Глухів на Сумщині. Її дитинство припало на воєнний і повоєнний час. У 1954 році вона вступила до Київського театрального інституту, у стінах якого зустрілася з майбутнім чоловіком – Костянтином Степанковим. Закінчивши інститут у 1958 році, А.Роговцева прийшла до Київського драматичного театру імені Лесі Українки, де пропрацювала 35 років. На сцені цього театру вона створила незабутні образи у виставах «Машенька», «Останні», «104 сторінки про любов», «Іду на грозу», «На дні» та інші.

Кінодебют А.Роговцевої відбувся у 1956 році у фільмі «Кривавий світанок» режисера Олексія Швачко. Найбільш відомі ролі актриса зіграла у фільмах «Салют, Маріє!», «Приборкання вогню», «Вічний поклик».

За великі заслуги у розвитку театрального і кіномистецтва А.Роговцева нагороджена орденами «Знак Пошани», княгині Ольги III ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом Дружби. Вона – лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, премії Ленінського комсомолу Української РСР імені Миколи Островського, премії «Кришталевий слон» в номінації «Видатна акторська сім`я», міжнародною премією ім. М.В.Гоголя. Крім того, у 2008 році А.Роговцева стала почесною киянкою.