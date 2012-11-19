Римський фестиваль оголосив переможців: стрічка Муратової - без нагород

Головний приз Міжнародного римського кінофестивалю - статуетка "Золотого Марка Аврелія" дісталася фільму американського режисера і фотографа Ларрі Кларка "Дівчина з Марфи". Таке рішення ухвалило професійне журі, до якого увійшов російський режисер Тимур Бекмамбетов і очолив американець Джефф Ніколс.

Кларк відомий своїми скандальними фото, які свого часу зараховували до дитячої порнографії. Більше 10 років тому він зняв гучний фільм "Дітки" про молодь із Манхеттена. Нова картина продовжує тему звичаїв сучасного американського суспільства, тільки місце дії з Нью-Йорка переміщується в техаську глибинку.

Премії за найкращу режисуру удостоїлася картина італійця Паоло Франкі "І вони називають це літом". Виконавицю головної ролі в цьому фільмі про дивну формі любові, побудованої на зраді, Ізабеллу Феррарі назвали найкращою актрисою.

Гран-прі журі нагородило ще одну італійську стрічку - "У Алі блакитні очі" Клаудіо Джованнезі. Ця ж картина про проблеми інтеграції вихідців з іммігрантських сімей в Італії відзначена премією як найкращий фільм спеціальним журі дебютів. Для Джованнезі, відомого документаліста, це другий ігровий фільм у кар`єрі.

Спеціальної згадки журі удостоївся Алессандро Гассман. Відомий на Апеннінах актор, син блискучого Вітторіо Гассмана, дебютував в якості режисера і зняв фільм "Дворняга", присвячений складнощам іммігрантського життя в Італії.

Кращою чоловічою роллю визнана робота Джеремі Елькейма в стрічці француженки Валері Донзеллі "Рука об руку". Вона теж присвячена темі "дивної любові". Призу глядацьких симпатій удостоївся фільм американців Гебріела і Алана Польскі "Готельне життя", знятого за однойменним романом Віллі Влотіна про двох братів, змушених тікати з рідного міста після трагічного інциденту. Це - режисерський дебют Польскі, що виступили продюсерами "Поганого лейтенанта".

В основному конкурсі було 15 картин, включаючи російський фільм "Небесні дружини лугових марі" Олексія Федорченка та нову роботу Кіри Муратової "Вічне повернення. Кінопроби", яка представляла Україну. Картиною Кіри Муратової завершувався конкурс.

Gazeta.ua