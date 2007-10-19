Названо лауреатів Венеціанської бієннале сучасного мистецтва

"Золотих левів" 52-ої Венеціанськими бієннале сучасного мистецтва одержали творці литовського та угорського павільйонів і художники з Аргентини, США, і Болгарії.

Головна нагорода виставки дісталася 87-річному аргентинцеві Леону Феррарі, авторові об`єкту, що зображає Христа, розіп’ятого на американському бомбардувальнику. Нагорода молодому художникові дісталася палестинці Емілі Джасир, що жила в Нью-Йорку, авторові відеопроекту про палестинського партизана. Болгарин Недко Солаков одержав "Лева" за проект "Дискусія" (автомат Калашникова на тлі російсько-болгарського листування).

Ольга Свіблова, куратор російського павільйону, зазначила, що, не дивлячись на відсутність нагород, наші учасники Венеціанської бієннале (Андрій Бартеньов, Арсеній Мещеряков, Олександр Пономарьов і Юлія Мільнер) "завалені роботою і нечувано вигідними пропозиціями".

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