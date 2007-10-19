На Говерлі Євразійський Союз Молоді спиляв український герб (фото)

Представники Євразійського Союзу Молоді знищили державні символи України на горі Говерла

Євразійський Союз Молоді бере відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла.

Відповідна заява розміщена на сайті Євразійського Союзу Молоді.

«Силами окремого гірського підрозділу ЄСМ на горі Говерла спиляний і спаплюжений символ окупації України – Тризуб. Знищена гранітна дошка української сектантської церкви. Розбитий гранітний пам`ятний знак, присвячений т.з. «Конституції України». Замість символу українських колаборантів жовто-блакитного прапора над горою підняли прапор Євразійського Союзу Молоді. Гора Говерла перейменована в пік Сталіна», - йдеться у повідомленні.

На сайті розміщені фотографії і відео, на яких вандали паплюжили державні символи України.

Фото з сайту Портал сетевой войны