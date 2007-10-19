Американці зробили фільм про скарби галичан

Учора, 18 жовтня, у палаці Потоцьких у Львові відбулася світова прем’єра документального фільму «Відродження королівства: скарби Галичини». Ідея зробити фільм про історію Галичини належить канадській українці Христині Цурковській.

«За кордоном роблять багато фільмів, пов’язаних з історією України, але, передусім, про Чорнобиль, голодомор, голокост і Другу світову війну. Ми хотіли представити історію Галичини в мистецтві та архітектурі, щоб було якось веселіше», – розповідає Христина Цурковська.

Як зазначає Христина Цурковська, усі факти базовані на матеріалах, які отримали від галичан та українських науковців. Текст в оригіналі був написаний англійською мовою. Потім переклали українською, німецькою, французькою, італійською, російською і польською.

«Працювали над фільмом два роки. Продюсер Данієль Стоділка, яка сама науковець, дуже скрупульозно приглядалася до кожної деталі стрічки. Було так, що працювали, навіть, ночами. Автор сценарію фільму Петро Бейґер є відомим американським сценаристом», – зауважила Христина Цурковська.

Як розповідає Христина Цурковська, гроші на зйомки фільму надала компанія 1253 Production Inc (США) та фундація родини Цурковських.

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