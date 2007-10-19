Американці зробили фільм про скарби галичан
Ідея зробити фільм про історію Галичини належить канадській українці Христині Цурковській... Усі факти базовані на матеріалах, які отримали від галичан та українських науковців...
Учора, 18 жовтня, у палаці Потоцьких у Львові відбулася світова прем’єра документального фільму «Відродження королівства: скарби Галичини». Ідея зробити фільм про історію Галичини належить канадській українці Христині Цурковській.
«За кордоном роблять багато фільмів, пов’язаних з історією України, але, передусім, про Чорнобиль, голодомор, голокост і Другу світову війну. Ми хотіли представити історію Галичини в мистецтві та архітектурі, щоб було якось веселіше», – розповідає Христина Цурковська.
Як зазначає Христина Цурковська, усі факти базовані на матеріалах, які отримали від галичан та українських науковців. Текст в оригіналі був написаний англійською мовою. Потім переклали українською, німецькою, французькою, італійською, російською і польською.
«Працювали над фільмом два роки. Продюсер Данієль Стоділка, яка сама науковець, дуже скрупульозно приглядалася до кожної деталі стрічки. Було так, що працювали, навіть, ночами. Автор сценарію фільму Петро Бейґер є відомим американським сценаристом», – зауважила Христина Цурковська.
Як розповідає Христина Цурковська, гроші на зйомки фільму надала компанія 1253 Production Inc (США) та фундація родини Цурковських.