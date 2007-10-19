Ющенко візьме участь у церемонії відкриття кінофестивалю «Молодість»

Завтра, 20 жовтня, о 17.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття XXXVIII Київського Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО разом з дружною Катериною ЮЩЕНКО зустрінуться з організаторами та почесними гостями кінофестивалю.

Також під час церемонії відкриття кінофестивалю в Національному палаці «Україна» В.ЮЩЕНКО виступить перед присутніми з вітальним словом і вручить почесний приз кінофестивалю за внесок у світове кіномистецтво – статуетку «Скіфський олень».