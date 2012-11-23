У столиці хочуть створити «Музей історичного центру міста Києва»

У столиці може з’явитися новий заклад культури - «Музей історичного центру міста Києва». Його планують розмістити в приміщенні на вул. Б. Хмельницького, 66/2.

Відповідний проект рішення внесений до порядку денного пленарного засідання сесії Київради 29 листопада 2012 року, повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії, «даний заклад стане першим в Україні, в якому за допомогою музейної експозиції можна простежити всю багатовікову історію державотворення України. Виставка налічує близько 600 експонатів, які надані приватними колекціонерами та небайдужими до нашої історії громадянами. Музей має на меті популяризувати серед мешканців та гостей столиці історію державотворення та незалежності України, висвітлюючи роль в цьому центральної частини міста, її видатних державних та громадсько-політичних діячів, відродження національної культури, педагогіки, народної о світи тощо».

Проект створення музею розроблено Шевченківською райдержадміністрацією спільно з Національним заповідником «Софія Київська».

Урочисте відкриття першої експозиції виставки майбутнього Музею відбулося до 20-ї річниці незалежності України 19 серпня 2011 року в Національному заповіднику «Софія Київська». Виставку відвідало більше 10 000 осіб. Зважаючи на велику увагу до представленої експозиції, підготовлено проект рішення Київради «Про створення Музею «Музей історичного центру міста Києва».