Балога: Акт вандалізму на Говерлі - зухвалий виклик владі та суспільству

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА розцінив руйнування пам’ятних знаків із символами Української держави на Говерлі як цілком очевидний злочин, якнайшвидше розкриття якого стане тестом на професійність для правоохоронців.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Президента України.

«Звістка про сплюндровані Прапор і Герб на найвищій вершині нашої Батьківщини боляче вразила серце. Акт вандалізму на Говерлі – це цинічний замах на українськість, це зухвалий виклик владі та суспільству», - наголосив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА вважає, що держава та її правоохоронні органи не повинні прощати таких ударів по національній гордості українців. За його словами, правоохоронці одержали ляпас від упевнених у своїй безкарності молодиків, тому реакція на таке розгнуздане нахабство має бути негайна. «Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ мають нагоду, аби показати обуреній громадськості, що здатні діяти ефективно. Швидке викриття вандалів має запевнити суспільство, що спроби зазіхнути на державні святині будуть припинені рішуче й безапеляційно. Крім того, це матиме переконливий профілактичний ефект», - переконаний він.

Керівник президентського Секретаріату відзначив, що Міністерству юстиції необхідно прискіпливо проаналізувати, як зареєстровані в Україні політичні партії та об’єднання дотримуються чинного законодавства і власних статутних положень. Правоохоронні органи, насамперед Служба безпеки і Генеральна прокуратура, мають жорстко реагувати на всі спроби розгортання в нашій країні будь-якої діяльності, здатної підірвати основи держави, посіяти серед людей розбрат і ворожнечу, підігріти екстремістські настрої. «Правоохоронним органам і спеціальним службам потрібно рішуче застосовувати весь інструментарій протидії, наданий Законом. Млявість у цьому питанні обернеться проти суспільства і держави», - вважає В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА також вказав, що громадськість вже засудила скоєний акт вандалізму на Говерлі. «Знущання над національними символами не залишило байдужим жодного українця. Осудлива реакція на боягузливий, підступний злочин засвідчила, що Прапор і Герб України для її громадян означають набагато більше, ніж це уявляють всілякі негідники. Упевнений, що цей інцидент викликав зворотній ефект: він лише зміцнив патріотизм українців», – підкреслив глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді розмістив на власному сайті заяву, у якій взяв відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла. За інформацією та ілюстраціями, розміщеними на сайті цієї організації, її представники на горі Говерла спиляли і вчинили наругу над Тризубом, що є Державним гербом України, та розтрощили пам’ятний знак, присвячений Конституції України.

У прес-центрі СБУ сьогодні повідомили, що Служба безпеки України вживає усіх заходів із встановлення та розшуку осіб, які скоїли акт вандалізму на Говерлі.

Окрім того, співробітники СБУ разом із громадськими організаціями та органами влади Івано-Франківської та Закарпатської областей проводять на горі Говерла роботи з відновлення пошкоджених вандалами символів нашої держави.