Хрещатиком пустять «Потяг Святого Миколая»

У центрі Києва на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик від Бессарабської площі до вул. Архітектора Городецького 8 грудня 2012 року до 19 січня 2013 року працюватме Новорічно-різдвяне селище.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження з метою популяризації Києва як європейського туристичного центру підписав голова КМДА Олександр Попов.

Організаторами заходу виступили ТОВ «Холідей-Сервіс» та громадська організація «Подільська гільдія ремісників».

У рамках Новорічно-різдвяного селища на вул. Хрещатик (площа біля Пасажу) буде розміщено пересувний атракціон «Київська Карусель», а також від Майдану Незалежності до Бессарабської площі курсуватиме «Потяг Святого Миколая». Потяг їздитиме Хрещатиком у робочі дні на тротуарній частині вулиці, у вихідні та святкові – на проїжджій частині.

Захід супроводжуватиметься розважальною програмою.

Крім того, терміном з 16 листопада 2012 року до 13 січня 2013 року на непарній стороні вул. Хрещатик вже традиційно діятиме III Благодійний різдвяний ярмарок Української православної церкви «Від Миколая до Різдва». Так, у центрі міста від вул. Архітектора Городецького до вул. Прорізної буде розміщено 25 будиночків різдвяного ярмарку.

У прес-службі також повідомили, що встановлення тимчасових споруд та інших елементів інфраструктури в місці проведення Новорічно-різдвяного селища відбуватиметься з 1 до 7 грудня, а демонтаж відповідних об’єктів упродовж 21-23 січня.

«Головне управління комунального господарства подбає про встановлення необхідної кількості туалетних модулів та разом з Печерською і Шевченківською райдержадміністраціями забезпечать встановлення додаткових урн і контейнерів для збору відходів і їхнє вивезення», - зазначили в мерії.

Під час дії Новорічно-різдвяного селища буде організовано чергування машин швидкої медичної допомоги та працюватиме Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку».