У Різдвяній виставці в Римі беруть участь два вертепи з України

У Римській церкві Санта Марія дель Пополо відбулася церемонія відкриття 37-ї Міжнародної виставки «100 вертепів». У виставці представлено понад 150 експонатів, привезених з понад 25-ти країн п’ятьох континентів. Серед них два вертепи з України.

Як повідомляє Католицький оглядач, щорічна виставка проходить під патронатом Президента Італійської Республіки, Італійської Єпископської конференції, Папської ради з питань культури, Міністерства культури Італії, місцевої влади регіону Лаціо та мерії м. Рима.

У цьогорічній виставці, яка триватиме до 6 січня, беруть участь дві роботи учнів Тернопільської художньої школи.

Організатором цієї відомої у світі виставки вертепів (інформацію щодо неї включено в найкращі туристичні путівники світу) є італійська культурна асоціація «Феста делле націоні» (з іт. «Свято націй»), яка активно співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами, італійськими та іноземними митцями.

Під час відкриття виставки до присутніх з вітальним словом звернувся Генеральний вікарій Папи Римського для Держави Ватикан, архіпресвітер Собору Святого Петра кардинал Анджело Koмаcтpi, який протягом багатьох років опікується організацією та проведенням заходу.

Зокрема він зазначив, що проведення виставки є важливим засобом культурного взаємозбагачення, пізнання та зближення християн всього світу у сповідуванні спільних цінностей миру і злагоди, верховенства життя людини і громадянського суспільства, свободи і взаєморозуміння.

Також, на відкритті були присутні представники італійського парламенту, уряду та органів місцевої влади, представники дипломатичного корпусу.

Український стенд вирізнявся окремою оригінальністю та майстерністю виконання, про що окремо зауважив кардинал А.Koмаcтpi під час огляду експозиції.

Роботи учнів Тернопільської художньої школи викликали неабиякий інтерес у відвідувачів, про що свідчить їх постійна присутність біля українського стенду, а також зацікавили представників італійських ЗМІ.

Зважаючи на той факт, що виставка має широкий резонанс в італійських та міжнародних ЗМІ, представники України висловили сподівання, що участь вертепів з України сприятиме популяризації її історії, культури та духовності, а також закріпленню позитивного іміджу нашої держави, як країни відомої всьому християнському світу своїми Різдвяними традиціями та європейською культурою.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на площі Святого Петра у Ватикані було встановлено ялинку з України. Під час урочистостей також відбулася акція «Українське Різдво у Ватикані», яка викликала великий інтерес у італійців та туристів.