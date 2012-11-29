Фестиваль «Франко Фест» відкриває нові горизонти

28-29 листопада у Львові в арт-кафе «Квартира 35» - новий проект популярного фестивалю «Франко Фест: Зів’яле листя». Проект поєднає в собі музику, поезію і театральні імпровізації.

Про це повідомляє ZIK.

«Окрім триденного фестивалю, який ми проводимо влітку, наша команда розробила новий проект фестивалю «Франко Фест». Зараз ми презентуємо його у Львові і такі заходи плануємо організовувати щомісяця. Незабаром подібні акції відбудуться також у Києві, Івано-Франківську та Дрогобичі», – розповів директор фестивалю Остап Походжай.

Новий проект фестивалю «Франко Фест: Зів’яле листя» включає в себе літературні зустрічі, театральні вистави, імпровізації, концерти, виставки та перформанси.

Нагадаємо, що вперше фестиваль «Франко Фест» відбувся 27-29 липня 2012 року в Нагуєвичах, рідному селі Івана Франка.



