Ліна Костенко відмовилась бути «золотою»

Письменниця Ліна Костенко відмовилася від відзнаки "Золотий письменник України".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган, пише Український тиждень.

"Ліна Костенко відмовилася від відзнаки Золотий письменник України. Очевидно, вона має на це право. І не зобов’язана нікому нічого пояснювати. Тим більше, що той спосіб життя, який Ліна Василівна вибрала, давно засвідчив її ставлення до нагород і рейтингів", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 листопада відбулася церемонія нагородження письменників-романістів, чиї твори вийшли накладом понад 100 тис. примірників за період від 2000 року до сьогодні.

Відзнаки було вручено Юрію Мушкетику, Анатолію Дімарову, Ліні Костенко, Всеволоду Нестайку, Олегу Чорногузу, Івану Білику, Юрію Логвину, Андрію Кокотюсі, Андрію Куркову, Ірен Роздобудько, Ладі Лузіній, Люко Дашвар, Мілі Іванцовій, Мирославу Дочинцю, Оксані Забужко, Сергію Жадану, Сімоні Вілар та Юрію Винничуку.