Україна та Естонія співпрацюватимуть культурно

Україна та Естонія підписали Програму співробітництва у сфері культури.

Підписання відповідного документа між Міністерством культури України та Міністерством культури Естонської Республіки на 2012-2016 роки відбулося 30 листопада в рамках триденного офіційного візиту до України міністра культури Естонії Рейна Ланга та міністра закордонних справ Естонії Урмаса Паета, повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури.

Від України Програму підписав перший заступник міністра культури Юрій Богуцький, від Естонії - міністр культури Р.Ланг.

Під час зустрічі Ю.Богуцького та Р.Ланга, що пройшла в Будинку Митрополита Національного заповідника «Софія Київська», сторони обговорили питання розвитку культури двох країн, питання державної політики України та Естонії щодо роботи із національними меншинами та релігійними організаціями, законодавчі ініціативи урядів обох країн у галузі культури тощо.

Р.Ланг зауважив, що на сьогоднішньому етапі Україна може стати прикладом для багатьох країн, у тому числі і для країн Євросоюзу, у питанні налагодження міжнаціональних та міжрелігійних відносин всередині країни.

Також сторони обговорили стан кіногалузі в Україні та Естонії.

«За останній рік в Естонії було знято 9 художніх фільмів, що для країни з населенням у 1,3 мільйони є безперечним досягненням, яким ми можемо пишатись. Естонський уряд взяв участь у створенні цих фільмів – нами було виділено до 70% коштів для їх фінансування. Сьогодні багато наших продюсерів мають бажання знайти партнерів для створення якісного кінематографу не тільки всередині країни, а й за її межами. І ми дуже зацікавлені у реалізації спільних кінопроектів з Україною», - зазначив міністр культури Естонської Республіки.

У відповідь Ю.Богуцький зауважив, що Україна вітає таку співпрацю: «Ми готові організувати відповідні зустрічі на усіх можливих рівнях та підтримати усі спільні культурні проекти з Естонією».

За даними прес-служби, також в рамках візиту до України естонських міністрів передбачається урочисте відкриття нового Посольства Естонської Республіки в Україні, відвідання опери Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй» у Національній опері України ім. Т.Шевченка та ювілейного концерту видатного естонського музичного ансамблю «Hortus Musicus» у Національній філармонії України.