Сьогодні всеукраїнська конференція письменників-фантастів
07:57, 23 жовтня 2007Культура
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"Всесвіт Олеся Бердника"
Сьогодні на Житомирщині пройде всеукраїнська конференція фантастів "Всесвіт Олеся Бердника".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
ІІ Всеукраїнська конференція «Всесвіт Олеся Бердника» розпочне свою роботу у Житомирському державному університеті ім.І.Франка.
У ній візьмуть участь науковці та письменники з 10 областей України, представники літературної та наукової еліти Житомирщини, члени родини О.Бердника, представники міської та обласної влади.
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