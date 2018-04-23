Олег Скрипка об’єднав рокерів з кобзарями

У понеділок Олег Скрипка зробив для українців неабиякий подарунок – презентував у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна платівку-збірку історичних українських пісень «Українська героїчна пісня».

Збірка «Українська героїчна пісня» представлена чоловічими голосами, виняток становить “вкраплення” Марічки Бурмаки. Олег Скрипка назава її "дівою українського героїчного співу". І з цим можна погодитися… Просто сльози набігали на очі, коли вона зі сцени завзято заохочувала ліцеїстів підспівувати: "Хлопці підемо, боротися будемо за Україну, за вільнії права…»

Марічка героїчним голосом, майже наказуючи юним захисникам, вигукувала: «Цей диск записувався для того, аби ви їх співали, бо хто ж тоді, як не ви!» «Нумо, повторюйте за мною», – зверталася вона до хлопців, які спочатку соромилися, ніяково усміхалися, а потім горлали разом з Бурмакою…

Як зізнався один з ліцеїстів Тимофій Нечипорук з другої роти, героїчна пісня дає йому настрій бою, каже, що коли співає патріотичну пісню, то відчуває себе патріотом, який готовий іти в бій за свою країну.

Начальник ліцею Леонід Кравчук (інший) каже, що йому героїчна пісня теж піднімає дух, так само, як колись козакам, йому хочеться робити «щось таке хороше, що робили наші предки».

– Я наче побував у Трускавці біля бювета, бо там теж дуже гарно співають козацькі пісні, – сказав начальник.

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, який і є ініціатором запису збірки «Українська героїчна пісня», ознайомившись з повстанськими піснями, каже, що зробив для себе справжнісіньке відкриття. Він, за його словами, “тільки підсвідомо відчував, що такі пісні існують”. А тепер він щасливий, бо знайшов велике джерело, такий «розкішний матеріал» для творчості усіх українських рокерів.

На диску гурт ВВ записав пісню «Марш січових стрільців» разом зі справжнім кобзарем Тарасом Компаніченком: Тарас співає, а ВВ – грає… Бо, за словами Скрипки, у самого гурту «пісня не пішла».

Олег каже, що музика, яку сповідують рок-музиканти, має таку ж силу та енергію, як і героїчні пісні: біль, кохання, розлука.

– Саме українські героїчні пісні разом з роком і поєднують весь спектр емоцій. Наприклад, ситуація, коли кохана проводжає бійця на війну, – це така класична канонічна пісня, чи як мати проводжає сина на війну… І взагалі, це класно, коли рокери отак працюють разом з кобзарями.

Скрипка з гордістю зазначає, що йому вдається робити таку справу без політики.

– Ми намагаємося співати повстанські пісні, але ми дуже вдало уникаємо політичної забарвленості проекту, ми робимо свою соціальну й патріотичну функцію поза політичною заангажованістю. Це мене дуже тішить.

Лідер ВВ виступає також за офіційне визнання героями України воїнів УПА й закликає до того, аби ми вивчали й знайомилися зі своєю справжньою історією

– Не можна сказати, що якихось два збочені бандерівці бігали по лісі. Це неправда, була велика армія, за якою стояла велика ідеологія, багато сердець і почуттів, і зараз це все стає потроху явним, і ми повинні розкривати людям очі.

Фомі, лідерові гурту «Мандри», Скрипка теж запропонував узяти участь у проекті, і той одразу ж погодився.

– Героїчні пісні піднімають мій дух, – каже Фома. – Мені цікаво відкривати щось нове, а пісню про повстанців я відкрив місяць тому… Мені Олег запропонував кілька варіантів, я послухав і вибрав з такими словами: «Сьогодні нас Карпати зустрічають, а завтра знов Волинь вітає нас, відтак поїдем просто аж на Київ, Полтаву, Харків і рідний нам Донбас…» По-моєму, круто...

Фома також виступає за офіційне визнання героями України воїнів УПА й наголошує, що “непотрібно перекручувати історію, а просто розуміти, що для патріотичних сил того часу радянська влада була окупаційною, особливо для Західної України”.

– Але що казати про тодішні часи, – з сумом каже лідер “мандрівник”. –Зараз буває відкриваєш газету, а там написано: "Хайль живе УПА"… Тобто є люди, які однією ногою ще живуть у “совку” і тою ідеологією, яка ще Сталіном побудована. Але ж є нова історія…

Оксана Климончук