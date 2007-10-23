Києво-Печерську Лавру можуть виключити з охоронного списку ЮНЕСКО

Уже вдруге. Перипетії щодо останніх подій у заповіднику – руйнування в’їзних воріт до Нижніх печер – нині на прохання комісії у справах ЮНЕСКО на розгляді в Генпрокуратурі, СБУ та МВС.

Комісія ЮНЕСКО постійно наглядає за пам’ятниками, внесеними до її охоронного списку. І їхня обов’язкова умова, щоб ті критерії, за якими пам’ятник внесли до списку, не змінювалися. Однак, коли комісія побачить, що стан пам’ятки змінився у зв’язку з діяльністю людини, його можуть просто позбавити егіди ЮНЕСКО.

ICTV