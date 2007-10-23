Власника картини Густава Клімта чекає суд

Картина австрійського художника Густава Клімта "Квітучий луг", написана в 1906 році, стала приводом для судового позову проти Леонарда Лаудера, співвласника американської косметичної імперії Estee Lauder.

Позивачем виступає Джордж Йоріш (Georges Jorisch), чиї родичі були першими власниками цього полотна.

Йоріш вимагає передачі йому майнових прав на картину й компенсацію у розмірі її вартості. Ринкова ціна полотна складає від 10 до 20 мільйонів доларів.

Позивач вважає, що Лаудер не має законних прав на картину, оскільки вона потрапила на художній ринок нечесним шляхом: полотно було вилучене нацистами в бабусі Йоріша – мешканки Відня Амалії Редліх, згодом, мабуть, загиблою в одному з концентраційних таборів у роки Другої світової війни.

Редліх, у свою чергу, одержала картину за заповітом свого брата Віктора Цукерландля, друга Густава Клімта і його покровителя. За відомостями Джорджа Йоріша, "Квітучий луг" був куплений Лаудером у 1983 році і зберігається у домі бізнесмена.

Раніше адвокати Лаудера заявляли про те, що в колекції їхнього клієнта немає полотен, які б будь-коли належали сім`ї Редліх. Після повідомлення про подачу позовної заяви до суду коментарів від них не послідувало.

Леонард Лаудер – рідний брат Рональда Лаудера, який купив у 2006 році одну з найзнаменитіших робіт Клімта, – так звану "Золоту Адель" або "Портрет Адель Блох-Бауер" – за рекордну суму – 135 мільйонів доларів – у мешканки США, котра відсудила цю картину в уряду Австрії.

Обидва Лаудера є співвласниками нью-йоркської галереї Neue Galerie, яка спеціалізуєтьйся на німецькому та австрійському мистецтві.

Lenta.ru