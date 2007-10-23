Котте: Монна Ліза в оригіналі була ще гарнішою (фото)
13:37, 23 жовтня 2007Культура
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Дослідження науковця
|Свої знахідки пан Котте представив на виставці у Сан Франциско
Так твердить, французький дослідник Паскаль Котте, котрий винайшов сканер, що зміг відчитати під нашаруваннями пізніших фарб оригінальний колір і деякі нові деталі.
Відтворення оригіналу також засвідчило, що художник змінив розміщення двох пальців мадонни на лівій руці, а також зобразив її обличчя ширшим ніж воно є тепер, та з більш виразною усмішкою.
Після багатьох реставрацій з обличчя також зникли чіткі раніше брови та повіки.
В оригіналі дружина багатого торговця тримала ковдру в руках, але її тепер практично не видно.
Свої знахідки пан Котте представив на виставці у Сан Франциско і вважає, що вони лише повніше висвітлюють генія Леонардо.
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