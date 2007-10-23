Котте: Монна Ліза в оригіналі була ще гарнішою (фото)

Леонардо да Вінчі намалював портрет Монни Лізи зовсім в інших кольорах ніж його шедевр перебуває тепер.

Так твердить, французький дослідник Паскаль Котте, котрий винайшов сканер, що зміг відчитати під нашаруваннями пізніших фарб оригінальний колір і деякі нові деталі.

Відтворення оригіналу також засвідчило, що художник змінив розміщення двох пальців мадонни на лівій руці, а також зобразив її обличчя ширшим ніж воно є тепер, та з більш виразною усмішкою.

Після багатьох реставрацій з обличчя також зникли чіткі раніше брови та повіки.

В оригіналі дружина багатого торговця тримала ковдру в руках, але її тепер практично не видно.

Свої знахідки пан Котте представив на виставці у Сан Франциско і вважає, що вони лише повніше висвітлюють генія Леонардо.

Бі-Бі-Сі