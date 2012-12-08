Забужко попереджає: українці живуть в умовах інформаційної окупації

Масова таблоїдизація українських засобів масової інформації є частиною інформаційної війни проти країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це письменниця Оксана Забужко заявила сьогодні під час круглого столу "Вільна людина у вільний країні".

"Україна не є незалежною, бо не можна вважати незалежною країну, яка інформаційно собою не володіє, яка є не при власній тямі. Україна тут не виняток. Масова таблоїдизація українських ЗМІ є цілком програмовою, політичною і соціальною інженерією, яка в країнах європейської унії, де цей процес помітили раніше, отримала цілком вже прийнятий і в академічному середовищі вживаний за згодою термін - "путінізація ЗМІ", - наголосила О.Забужко.

Вона додала, що першими у 2000 році цей термін ввели італійські інтелектуали.

Також О.Забужко нагадала, що таблоїдизація ЗМІ відбулась в Україні та у низці країн Західної та Східної Європи.

"Всюди, де енергетична імперія, яка з 2000 року почала вставати з колін, починала дуже енергійну масовану політику свого впливу, яка полягає на контролі за фінансами та за інформацією. Це єдине, що вміють робити спецслужби. Саме контроль за інформацією є тим інструментом поневолення України, який впродовж 12 років дуже активно діяв на наших теренах, і станом на сьогодні цей процес інформаційної окупації - підкорення собі основних українських телевізійних і радіоресурсів, цей процес в принципі можна вважати завершеним. Таблоїдизація, «жовті» новини, низькопробний шоубіз - суцільний таблоїд, на тлі якого відбувається маніпуляція шляхом вкидання певних політичних проектів, маніпуляція думкою українського виборця у напрямку імітації політичного життя і в напрямку тому, який вигідний замовникам", - підкреслила О.Забужко.

На її думку, сьогодні лишається два ресурси: церква й інтернет, які можуть апелювати до людського духу, до свободи, до високих цінностей.

"Без розуміння цих речей, без установки українському суспільству діагнозу його фундаментальної свободи, говорити про свободу індивідуальну, безперечно, потрібно, важливо, але необхідно попереджати людей про те, що вони живуть в умовах інформаційної окупації, і про те, що їм потрібно навчитись боронитись, виробити техніку інформаційної безпеки та інформаційного самозахисту для мобілізації. Україна програла інформаційну війну", - переконана письменниця.