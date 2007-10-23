28 жовтня молодь зможе побігати по Львову за 25 грн

У неділю, 28 жовтня, об 11.00 у Львові відбудеться «City Quest» – молодіжне змагання, під час якого команди з 3-5 чоловік повинні будуть подолати певний маршрут у місті, виконуючи різноманітні завдання. Участь у конкурсі для кожного учасника коштуватиме 25 грн. Збір учасників на площі Ринок.

Визначення переможців відбудеться за такими критеріями: час виконання завдання у точці призначення, якість виконання завдання, загальний час виконання завдань. Переможці конкурсу отримають цінні призи.

Організатори заходу – Львівська обласна організація всеукраїнського громадського об’єднання «Думай!» та молодіжна громадська організація «КРОТУС».

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