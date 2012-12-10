Головну новорічну ялинку України засвітять 19 грудня

У столиці презентували програму святкування Нового 2013 року та Різдвяних заходів. У святкові дні у Києві відбудеться більше 2,5 тисяч заходів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, розпочнеться святковий марафон 19 грудня урочистим засвіченням Головної новорічної ялинки України, створеної з урахуванням побажань мешканців міста. Уперше проведено конкурс із визначення кращої пропозиції зовнішнього вигляду новорічної ялинки, за результатами якого перемогла компанія «Люм’єр-Україна». Саме вона запропонувала найцікавіший проект дизайну, прикрас та ілюмінації новорічної ялинки. Крім того, змогла задовольнити технічні вимоги – висота дерева складає майже 35 метрів, а вага – до 30 тонн. Концертна програма засвічення ялинки розпочнеться о 17:00. У ній візьмуть участь: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», дитячий народний ансамблю танцю «Україна», народна артистка України Ніна Матвієнко з хором при Муніципальній академічній чоловічій хоровій капелі ім. Л.Ревуцького, переможниця пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2012» Анастасія Петрик та інші. Завершить дійство святковий феєрверк.

22 грудня на Хрещатику відбудеться парад Дідів Морозів-волонтерів, а також благодійні новорічні свята у Колонній залі КМДА для дітей з функціональними обмеженнями, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

З нагоди зустрічі Нового 2013 року 31 грудня о 21:00 розпочнеться концертна програма «Ніч на Майдані». З Новим роком киян та гостей столиці привітають популярні гурти, серед яких: «Брати Карамазови», «Тік», «Друга ріка», а також «ДДТ». Триватиме свято у серці країни до 2:00.

7 січня кияни та гості міста святкуватимуть Різдво на Хрещатику. На сходах біля КМДА відбудеться масове гуляння «Христос народився, славімо його!».

Традиційно, 19 січня уся київська громада відзначатиме Свято Водохреща. Заходи з нагоди Хрещення Господнього відбуватимуться на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору Української православної церкви та у парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Протягом усієї святкової пори у столиці працюватиме Новорічно-різдвяне селище. У рамках проекту діятиме святковий ярмарок, де усі охочі зможуть придбати українські сувеніри, вироби народних майстрів, ялинкові прикраси, міні-ялинки, подарунки до новорічних та різдвяних свят, а також поласувати різноманітними солодощами.

Також Новорічно-різдвяне селище запрошує усіх охочих до «Містечка майстрів» на майстер-класи народних ремісників з соломоплетіння, валяння з вовни та виготовлення іграшок із солодощів.

Крім того, Новорічні та Різдвяні свята, вечори відпочинку відбуватимуться у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах та в усіх комунальних закладах культури міста.